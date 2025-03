Due uomini di 66 anni donano reni, fegato e cornee a Lecce

Due donazioni multiorgano sono state effettuate all'ospedale Vito Fazzi di Lecce in poche ore. Un uomo di 66 anni, deceduto per emorragia cerebrale, ha donato reni, fegato e cornee. Dopo l'accertamento di morte encefalica, i familiari hanno dato il consenso alla donazione. Poche ore dopo un altro uomo di 66 anni, anche lui deceduto per emorragia cerebrale, ha donato come nel caso precedente reni, fegato e cornee. L'uomo aveva dichiarato in vita il consenso alla donazione di organi e tessuti.

I prelievi hanno impegnato gli operatori del reparto di Anestesia e rianimazione, diretto da Giuseppe Pulito, e gli operatori del gruppo operatorio, coadiuvati da medici di diverse discipline e dalla direzione medica del Vito Fazzi.

Coordinatrice ospedaliera del percorso di donazione organi e tessuti è la dottoressa Donatella Mastria.



