Crollo Bari,'Università avrebbe rilevato presenza fibre amianto'

Una relazione del dipartimento di Scienze della terra e Geoambientali dell'Università di Bari avrebbe evidenziato la presenza di fibre di amianto e di vetro da un campione di polvere prelevato su un balcone di via De Amicis, a Bari, nei pressi del palazzo crollato il 5 marzo scorso. E per questo, alle 14.30 di oggi, l'Arpa Puglia ha prelevato un campione di polvere da uno dei balconi prospicienti l'area del crollo per avviare le analisi finalizzate a verificare la presenza di fibre di amianto. Su disposizione del Comune di Bari, sono state installate delle nuove centraline per proseguire le indagini sulle polveri derivanti dalle attività di demolizione in corso. Martedì, l'Arpa ha comunicato che - dalle analisi svolte per 24 ore tra 6 e 7 marzo - non era stato rilevato amianto nell'aria. Queste nuove analisi sono state richieste dal Comune di Bari, dopo aver ricevuto i risultati dei test dell'università.



