Crollo Bari, Prisco visita comando Vvf 'Meritate encomi'

"È un'occasione per ringraziare il personale del comando di Bari e degli altri comandi intervenuti per salvare la signora, dimostrando il valore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, capace in poche ore di portare personale dove serve per interventi delicati come quello di Bari". Così il sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco, in visita oggi nella sede del comando dei vigili del fuoco di Bari per incontrare i soccorritori impegnati nel crollo di via De Amicis del 5 marzo scorso. Dopo oltre 26 ore dal crollo è stata estratta viva dalle macerie la 74enne Rosalia De Giosa.

Il governo, ha aggiunto Prisco, ha "rinnovato il contratto in modo storico, prevedendo per la prima volta i due successivi contratti, mostrando serietà nei confronti di chi veste una divisa, non solo dei vigili del fuoco. È in atto il riordino del personale e si è invertito il taglio degli organici previsto dalla legge Madia", ma è anche stato "attuato il più grande ricambio mezzi della storia, oltre quattromila che si stanno consegnando in 100 unità al mese". "Mi auspico" ha concluso Prisco, "che ci siano encomi" per chi ha partecipato alle operazioni di soccorso.



