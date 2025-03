Crollo Bari, iniziata rimozione controllata delle macerie

Nel cantiere del palazzo crollato mercoledì scorso a Bari, in via De Amicis, sono iniziati questa mattina i lavori di rimozione controllata di parte delle macerie. Il via libera è stato dato dopo gli ultimi rilievi, effettuati ieri, e l'ordinanza del sindaco Vito Leccese che ha imposto fra le altre cose di chiudere le finestre e indossare le mascherine all'esterno durante i lavori.

Questi opere serviranno a creare spazio per l'escavatore che, materialmente, procederà con la demolizione controllata della parte di palazzina rimasta pericolante. Gli operai stanno anche bagnando le macerie con acqua per ridurre la dispersione delle polveri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA