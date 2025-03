È iniziata pochi minuti fa la demolizione controllata dei resti del palazzo crollato a Bari, in via De Amicis, il 5 marzo scorso. In questo momento è al lavoro un escavatore con pinza e braccio di 25 metri che ha iniziato a demolire una parte pericolante del palazzo, che sporge sulla vicina via De Robertis. Il primo elemento strutturale del palazzo crollato rimosso oggi è il vano scala.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA