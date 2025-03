Crollo Bari, Arpa 'fibre di amianto in tubatura'

Nella "matrice cementizia" di alcuni detriti (probabilmente di una tubatura) della palazzina di via De Amicis crollata il 5 marzo scorso a Bari erano presenti "fibre di amianto". Lo comunica l'Arpa Puglia, che nei giorni scorsi aveva escluso la presenza di fibre di amianto nell'aria interessata dal crollo, sulla base delle analisi svolte per 24 ore (dal 6 al 7 marzo) attraverso le proprie centraline proprio sulla qualità dell'aria. Le indagini dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente saranno estese anche alle polveri, e per questo sono stati prelevati dei campioni nel cortile della ex scuola Carlo del Prete, nella vicina via Pinto, e dal balcone di un appartamento di via De Amicis 2. Proprio dall'esame di un campione prelevato dal balcone, l'università di Bari aveva rilevato, in una relazione, la presenza di fibre di amianto da un campione di polvere. "La relazione in questione - scrive l'Arpa in un comunicato - non proviene da un laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori qualificati del ministero della Salute". "Arpa Puglia - si legge ancora - si riserva valutazioni sui contenuti della relazione dell' università di Bari, di cui si è avuta notizia in giornata odierna, relativa ad un 'campione di polvere' che sarebbe stato prelevato da un balcone nei pressi del palazzo crollato". Le analisi di questi ultimi campioni prelevati inizieranno domani.



