Cooperazione internazionale tra Poliba e Università Tanzania

Nell'ambito delle relazioni internazionali, il Politecnico di Bari e l'Università di Dar es Salaam (la più grande città della Tanzania) nei giorni scorsi hanno formalizzato un accordo quadro quinquennale di collaborazione, rinnovabile. Il documento condiviso consentirà la cooperazione scientifica e formativa tra i due atenei, attraverso la promozione di partenariati e riguarderà ricerca, sviluppo, istruzione, formazione, trasferimento tecnologico, diffusione delle conoscenze su base non commerciale.

Il protocollo prevede inoltre programmi di studio in inglese come seconda lingua, formazione continua, seminari, simposi, scambio di materiali di ricerca e didattici, pubblicazioni, programmi per doppia laurea e di laurea congiunta.

"Partiremo con lo scambio di studenti e docenti. I temi che svilupperemo insieme - ha sottolineato il Rettore, Francesco Cupertino nel corso della cerimonia che si svolta al PoliBa - riguarderanno inizialmente il settore dell'ingegneria elettrica e le possibili applicazioni sulle infrastrutture del Paese, secondo priorità e risorse. Stiamo implementando il Piano Mattei governativo per una collaborazione che prevede un dialogo alla pari con quei paesi di quel continente".

Il Rettore ha aggiunto che "nel 2050 l'Africa avrà 2,5 miliardi di abitanti, il doppio attuale, con una enorme fascia d'età del periodo dell'alta formazione. Dobbiamo accompagnare la loro crescita oggi per domani".

Referenti operativi e di controllo agli accordi sono per il Politecnico il professor Silvano Vergura e per l'Università di Dar es Salaam il professor Aviti T. Mushi.



