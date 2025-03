Congedo (FdI), 'Toma e Sticchi sospesi dal partito'

(V. 'Appalti pubblici truccati...' delle 08:10) "Nel rispetto dell'operato degli organi inquirenti, confidiamo che si possa fare presto chiarezza sulla vicenda e che Ernesto Toma e Marco Sticchi possano dimostrare la correttezza del loro operato". Lo afferma in una nota il presidente provinciale leccese di Fratelli d'Italia, Saverio Congedo, in riferimento all'inchiesta della guardia di finanza su presunti appalti truccati in alcuni Comuni del Salento, che ha portato all'arresto di tre sindaci fra i quali quello di Maglie, Toma, finito ai domiciliari. La stessa misura cautelare è stata disposta per il vicesindaco, Sticchi.

"Restando in attesa di possibili sviluppi - evidenzia Congedo - e di meglio conoscere i termini dell'inchiesta, il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia ha preso atto della loro richiesta di sospensione dal partito, che con grande sensibilità hanno fatto pervenire tramite il loro legale, e informato della vicenda i competenti organi interni".



