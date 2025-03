Calcio, sindaco di Bari incontra Joao Paulo 'legame profondo'

"L'accoglienza riservata a Joao dalla città di Bari è la testimonianza di un legame indissolubile, fortissimo, con un calciatore che è stato il beniamino del pubblico per cinque stagioni". Con queste parole stamattina il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha dato il benvenuto nella sede del Comune, a Joao Paulo, attaccante brasiliano che nelle stagioni 1989-1994 ha indossato la maglia del Bari calcio diventando un idolo dei tifosi. L'incontro è stato organizzato dall'associazione culturale CasaBari.

"E' un legame che va oltre le prodezze sportive - ha aggiunto Leccese - perché non solo oggi, ma ogni volta che torna a Bari, è circondato da tanto affetto. Questo calore è molto bello, perché evidentemente il rapporto che si è creato tra un formidabile e straordinario sportivo e la città significa che Joao ha seminato bene". Leccese ha quindi sottolineato il "senso della comunità" e il ricordo di quelle stagioni sportive, "tra tutti il coro che partiva quando Joao toccava palla: un coro che si innalzava spontaneamente, con grande trasporto e che riecheggiava in tutto lo stadio".

E lui, l'ex attaccante biancorosso,, ha ammesso che la città è ancora nel suo cuore "non solo per la stagione vissuta insieme, ma anche perché qui è nato mio figlio e questa è la mia seconda casa. Ogni volta che torno, vengo travolto da un sentimento molto grande. Bari è sempre nel mio cuore: quando giocavo qui, ormai trent'anni fa, non pensavo sarei stato oggetto, nel tempo, di tante manifestazioni di affetto". A margine dell'incontro il sindaco ha voluto donare a Joao Paulo, in segno di riconoscenza, una targa della Città di Bari che reca inciso: "A João Paulo, prodigioso talento calcistico, vero e proprio "artista" del pallone capace di far innamorare, incantare, stregare una città intera con le sue giocate, i suoi dribbling e il suo estro inconfondibile, che lo hanno reso beniamino indiscusso dei tifosi biancorossi".



