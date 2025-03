Calcio: Giampaolo 'col Genoa per riscattare sconfitta Milan'

Una gara che potrebbe essere uno snodo fondamentale per la corsa salvezza. A dieci giornate dalla fine del campionato il Lecce vola a Genova, con l'obiettivo di resettare l'incredibile sconfitta interna contro il Milan, rimpinguare il tesoretto della propria classifica, e mantenersi a distanza di sicurezza dal terzultimo posto. Marco Giampaolo, tecnico dei giallorossi, inquadra così il momento dei suoi: "Si esce da questa sconfitta perché bisogna uscirne - dichiara il tecnico nella conferenza della vigilia -. Indietro non si torna e devi pensare alla prossima, avendo la forza e la capacità di azzerare tutto. Se ne esce con la determinazione e con una nuova possibilità di rifarti". Ed ancora: "La gara contro il Milan l'abbiamo persa noi per alcuni dettagli - ammette Giampaolo -.

Dentro la gara di domani sera devi andarti a prendere la delusione, grandissima, per non aver portato a casa una partita straordinaria sotto tutti i punti di vista. Serve pensare agli aspetti positivi, che ci sono stati, per trovare forza. Il campionato ti offre l'opportunità di riscatto immediato, in settimana ho visto bene la squadra. Nonostante la delusione, dunque, testa bassa e riprendiamoci".

Sugli avversari la pensa così: "Il Genoa è una squadra forte - prosegue -, con un bravo allenatore che si è guadagnato una classifica al momento più serena. Se lo è preso sul campo e a lui vanno rivolti i complimenti". Sull'undici da schierare, il tecnico non scioglie tutti i dubbi: "Domani svolgeremo un piccolo allenamento e mi prenderò il tempo per le ultime decisioni - prosegue -. Senza dimenticare che ora le partite si giocano in sedici e non esiste più il concetto di titolare e riserva. Così è importante l'affidabilità". Tornerà in uno stadio che lo ha vito protagonista sulla sponda opposta, ma per Giampaolo non esistono sensazioni particolari: "Ora mi emoziono solo per il Lecce - ammette -. Alla Samp è stata una bellissima parentesi della mia carriera". Infine un passaggio sull'abbraccio molto caloroso che ha accompagnato i giallorossi nel corso della rifinitura odierna, con la presenza di un migliaio di sostenitori, con in testa gli Ultrà Lecce, che hanno incitato capitan Baschirotto e compagni: "E' un segno di attaccamento e vicinanza. Di solito ne vengono piccole rappresentanze, invece qui erano tanti tanti. Hanno mostrato attaccamento, ed i giocatori vengono aiutati non poco da questi aspetti", conclude il tecnico del Lecce.



