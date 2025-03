Accoltella figlio dopo lite nel Brindisino, muore 44enne

Lo avrebbe colpito più volte ferendolo all'addome, al termine di una lite. Non era il primo diverbio quello che si è verificato ieri. Questa volta, però, un 71enne di Francavilla Fontana avrebbe agito con violenza usando un coltello contro il figlio di 44 anni, che dopo 24 ore di agonia è morto nel tardo pomeriggio di oggi all'ospedale 'Perrino' di Brindisi. Il genitore si trova in carcere con l'accusa che ora è di omicidio volontario. Per la vittima, invece, il pubblico ministero di Brindisi potrebbe nelle prossime ore disporre l'autopsia per chiarire la dinamica dei fatti. Il 44enne presenta ferite provocate "da un'arma di punta e taglio" su più parti del corpo.



A condurre le indagini sin dal primo momento sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, che già ieri sera avevano fermato il 71enne per tentato omicidio. I militari hanno impiegato pochi minuti per ricostruire i fatti avvenuti all'esterno della loro abitazione che si trova fuori dal centro abitato del comune del Brindisino. Alla base della lite di ieri, degenerata poi nell'accoltellamento mortale, potrebbero esserci i problemi di tossicodipendenza, come rilevato da fonti investigative, da cui era affetto il figlio. Rapporti tesi tra i due che andavano avanti ormai da diverso tempo. Ogni volta i toni durante i diverbi erano accesi, in un clima di perenne contrasto tra padre e figlio. La contesa - a quanto si apprende - era dovuta al denaro che il figlio pretendeva dal genitore.

Ieri il diverbio, però, si è spinto oltre ed è stato macchiato dal sangue. Il 44enne, condotto inizialmente in codice rosso all'ospedale di Francavilla Fontana, è stato trasferito poco dopo al 'Perrino', dove è morto oggi. Per l'indagato nelle prossime ore è atteso l'interrogatorio di convalida del fermo.

Davanti al gip il 71enne potrà fornire la propria versione dei fatti su quanto avvenuto ieri durante l'ultima, drammatica, lite con il figlio.

