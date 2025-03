A Bari anteprima nazionale del film 'The Universal Theory'

Al Multicinema Galleria di Bari lunedì 17 marzo (alle 20.45) ci sarà l'anteprima nazionale del film 'The Universal Theory' nell'ambito del nuovo appuntamento della rassegna 'Registi fuori dagli sche[R]Mi' finanziata da Regione Puglia e Fondazione Apulia film commission. Si tratta di uno dei film più acclamati del concorso principale all'ottantesima Mostra del cinema di Venezia. Insieme al regista Timm Kroger interverranno i critici cinematografici Luigi Abiusi e Cristina Piccino del 'Manifesto'. Il giorno dopo, (martedì 18 marzo alle 20.30) al Cineporto di Bari, Kroger sarà presente in sala per la proiezione del suo film d'esordio 'Zerrumpelt herz' per Trittico di primavera, la nuova rassegna della Mediateca regionale pugliese.

'The Universal Theory' è la storia di un'infatuazione, di un'ossessione e di un enigma, tra spazio e tempo, tra fisica e filosofia, cinema e metacinema. Ci sono l'espressionismo e gli omaggi alla fantascienza in bianco e nero, al cinema di genere e a Hitchcock, insieme a riferimenti colti e letterari. Gli appuntamenti del Trittico di primavera (rassegna realizzata con Apulia film commission e finanziata da Regione Puglia) prevedono la presenza della regista palestinese Maha Haji e del pugliese Giacomo Abbruzzese.



