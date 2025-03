Truffe agli anziani, carabinieri Taranto 'aumentano i casi'

"Le forze dell'ordine e gli enti di fornitura di energia e gas non chiedono mai soldi a domicilio a nessuno. Non fidatevi delle apparenze e seguite i nostri consigli". Così il colonnello Antonio Marinucci, comandante provinciale dei carabinieri di Taranto, nel corso di una conferenza stampa, a cui ha partecipato anche l'arcivescovo Ciro Miniero, nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione promosse dall'Arma sul fenomeno delle truffe ai danni delle persone anziane. In provincia di Taranto "sono in aumento soprattutto i tentativi di raggiro - ha spiegato -. Questi truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità fisica degli anziani per conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati. Proprio nelle ultime ore abbiamo proceduto alla denuncia di due persone di origine campana, con precedenti specifici, per tre truffe".

Il comandante Marinucci ha organizzato un incontro informativo con l'arcivescovo Miniero per analizzare le modalità con cui vengono messe a segno le truffe ed evidenziare i rischi connessi e le azioni di prevenzione e di contrasto che è possibile adottare. Nella casistica rientrano la truffa dei falsi appartenenti alle forze dell'ordine, la truffa del finto nipote, dei finti rappresentanti delle compagnie di fornitura, dei call center, della falsificazione d'identità, del falso amico, dello specchietto, del bancomat, delle banconote bloccate. E ancora la truffa sentimentale (con relazioni virtuali sui social per carpire dati sensibili), della email ingannevole, del finto sms e della compravendita online. "Nessuno di noi - ha detto l'arcivescovo - è esente. In ogni famiglia se ne parla, a volta sembra una cosa lontana da noi, che non ci tocca, e quando poi ne restiamo vittime il pensiero si trasforma in grande preoccupazione".



