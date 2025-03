Taranto Eco Forum 2025, appuntamento il 22 e 23 maggio

E' considerato uno degli appuntamenti più rilevanti e strategici per il dibattito nazionale e internazionale sui temi di ambiente, sostenibilità, e innovazione tecnologica il TEF-Taranto Eco Forum, che si terrà il 22 e 23 maggio nel capoluogo ionico. L'evento è stato presentato oggi nella sala monumentale della presidenza del Consiglio alla presenza, tra gli altri, del vice ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava, del presidente Eurota ETS Patrick Poggi, del generale Giuseppe Vadalà, commissario unico per la bonifica delle discariche abusive e per l'adeguamento alla normativa vigente.

Il TEF25 avrà come tema principale "Ambiente, società ed economia: sostenibilità e innovazione, dalla visione all'azione". In sede di presentazione sono stati delineati gli obiettivi chiave, tra cui la creazione di un laboratorio di resilienza per testare soluzioni ambientali innovative in tempo reale, l'istituzione di un tavolo di concertazione che coinvolga attori istituzionali, aziende, università e centri di ricerca, per sviluppare progetti finanziabili con fondi come il Just Transition Fund, Horizon Europe 2021-2027, e bandi regionali e nazionali, mirando a soluzioni reali e scalabili.

"L'innovazione - ha osservato il vice ministro Vannia Gava - è la chiave del nostro futuro e come Ministero dell'Ambiente la sosteniamo con determinazione, coniugando sostenibilità e sviluppo economico. La Puglia e Taranto possono diventare un modello di eccellenza. Con il commissario Vito Uricchio, stiamo accelerando la bonifica e la reindustrializzazione del Sin (sito di interesse nazionale) di Taranto, per restituire territori risanati alla comunità e favorire nuove attività produttive. Un obiettivo che sosteniamo con il Just Transition Fund finanziato per 800 milioni e con 97 milioni di euro stanziati nei fondi FSC per la bonifica".



