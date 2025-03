Sindaco Gallipoli, 'cultura non è titolo ma motore di crescita'

"La cultura, per noi, non è solo un titolo, ma un motore di crescita e di cambiamento, uno strumento di coesione e innovazione". Lo afferma in una nota il sindaco di Gallipoli (Lecce), Stefano Minerva, in relazione alla proclamazione di Pordenone come Capitale della cultura 2027.

Gallipoli era fra le città candidate. "Anche se Gallipoli non ha ottenuto il titolo - prosegue - siamo comunque orgogliosi e soddisfatti del percorso fatto. La candidatura è stata un'occasione straordinaria per mettere in luce la nostra visione, le nostre potenzialità e la ricchezza del nostro patrimonio culturale".

"Per molti - aggiunge il sindaco - fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile accostare la parola cultura alla città di Gallipoli, cioè pensare alla possibilità per la città di essere riconosciuta a livello nazionale per il tema culturale. È un altro sogno raggiunto grazie al lavoro quotidiano". Minerva evidenzia di aver tracciato "obiettivi chiari e ambiziosi" e che adesso "il nostro impegno è trasformarli in progetti concreti, perché crediamo che la vera forza stia nella capacità di realizzare". "Continueremo a lavorare con determinazione per rendere Gallipoli un punto di riferimento culturale - conclude - dimostrando che la concretezza è alla base di ogni risultato duraturo. Il nostro cammino non si ferma qui: è solo parte di un progetto che darà frutti tangibili, per la città e per chi la vive. Ancora, un augurio di buon lavoro a Pordenone".



