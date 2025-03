Si finge carabiniere e truffa anziana, arrestato un 18enne

Si sarebbe finto un carabiniere e avrebbe sottratto a un'anziana di 85 anni di Castellana Grotte (Bari) gioielli in oro e 300 euro in contanti. Per questo un 18enne napoletano è stato arrestato dai carabinieri ed è finito in carcere a Bari con l'accusa di truffa aggravata. I fatti risalgono al pomeriggio del 7 marzo scorso e l'arresto è arrivato al termine di un lungo pedinamento, iniziato a Polignano a Mare.

I militari hanno visto il 18enne introdursi in un condominio e uscirne poco dopo con la refurtiva. La vittima ha dichiarato di essere stata contattata poco prima al telefono da un giovane che, dopo essersi qualificato come suo nipote, le ha detto che suo padre (cioè il figlio dell'anziana) era trattenuto in caserma e che un carabiniere, ovvero lo stesso 18enne, sarebbe andato a ritirare denaro e gioielli per il suo rilascio.



