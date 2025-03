Iniziative di inclusione per i detenuti a Taranto

Sono diversi i progetti che l'associazione "Noi&Voi" di Taranto intende realizzare nell'anno del Giubileo, con il supporto di una vasta rete di enti partner e sostenitori, per il reinserimento sociale dei detenuti. Le iniziative sono state illustrate nella sede del Mudit (Museo degli illustri tarantini) in occasione di una donazione da parte del Club Lions Club Taranto Poseidon.

Anche l'Azione Cattolica Diocesana, nell'ambito della celebrazione della Giornata della Pace, ha voluto devolvere le offerte raccolte per implementare le attività del progetto Oltre l'Ombra, in favore di minori e neo maggiorenni inseriti nel circuito penale o a rischio devianza.

Tra le iniziative presentate da don Francesco Mitidieri, cappellano del carcere di Taranto, è presidente dell'associazione "Noi&Voi" c'è il progetto di accoglienza presso comunità ecclesiali locali e il convento Santa Maria delle Grazie di Soleto (Lecce) per detenuti in permesso per brevi periodi, offrendo loro opportunità di formazione, sensibilizzazione e volontariato, al fine di rafforzare il loro percorso di reinserimento.

Poi la partecipazione dei detenuti al Giubileo: un'occasione di spiritualità e riflessione, in linea con il messaggio di Papa Francesco, che permetterà ad alcuni detenuti di vivere un'esperienza di rinnovamento interiore e di riconciliazione, anche con la partecipazione dal 12 al 14 dicembre alla celebrazione del Giubileo dei detenuti a Roma.

Ed ancora, il progetto del laboratorio di pasticceria allestito nel carcere che offre ai detenuti l'opportunità di acquisire competenze professionali. In vista della Pasqua saranno realizzate colombe "Fieri potest pastry lab" da mettere in vendita per ricavare fondi da destinare agli indigenti. Infine, sarà sottoscritto un protocollo di intesa con Asl, associazioni di volontariato e carcere sulla promozione della genitorialità anche nei casi di limitazione della libertà personale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA