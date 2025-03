I prodotti antimafia di Foggia alla fiera Fa' la cosa giusta

I prodotti antimafia e di agricoltura sociale del consorzio Oltre, la rete di imprese di Foggia, sbarcano alla 21esima edizione di Fa' la cosa giusta, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili in programma dal 14 al 16 marzo a Fiera Milano Rho, organizzata da Terre di mezzo editore. Le realtà foggiane si troveranno nello stand L24 dell'area tematica dedicata a 'Sapori e saperi' dove sarà possibile scoprire e degustare i prodotti e le buone pratiche sostenibili proposte da aziende, associazioni, enti e gruppi di cittadini.

La partecipazione alla fiera, dicono i responsabili del consorzio, sarà "un'occasione per far conoscere i prodotti realizzati da Altereco sui beni confiscati alla mafia, come 'Terra Aut' e 'Michele Cianci', oggi liberati dalla criminalità e diventati luoghi di giustizia sociale, sviluppo, lavoro ed economia". "Luoghi - proseguono - in cui si portano avanti percorsi di agricoltura sociale che puntano a favorire una piena inclusione socio-lavorativa di persone che vengono dal circuito della giustizia riparativa, ex-detenuti e migranti tolti dalle maglie del caporalato. I prodotti enogastronomici da un alto hanno l'obiettivo di ricordare le vittime innocenti di mafia, dall'altro, con i loro sapori, vogliano parlare delle storie degli uomini e delle donne impegnati a coltivarli, a raccoglierli, a trasformarli e a portarli sulle nostre tavole".





