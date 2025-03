Divina Colomba, pasticceri napoletani vincono tutte categorie

Giacomo Balestra del panificio Azzurro Margiù di Piano di Sorrento (Napoli) per la categoria Tradizionale, Antonio Masulli di Caffè Masulli 1927 di Somma Vesuviana (Napoli) per la categoria Cioccolato e Luigi Avallone della Pasticceria Fratelli Avallone di Quarto (Napoli) per la categoria Salata sono i vincitori della settima edizione di Divina Colomba, il concorso nazionale dedicato alla colomba artigianale organizzato da Goloasi. La finale si è tenuta a Bari nell'ambito della mostra internazionale enoagroalimentare Levante Prof ed ha visto sfidarsi i migliori artigiani italiani del settore.

A decretare i vincitori è stata una giuria composta da Beniamino Bazzoli, Alessandro Bertuzzi, Paolo Caridi, Antonio Daloiso, Domenico Lopatriello ed Eustachio Sapone, esperti del settore della pasticceria e della panificazione. La selezione è avvenuta in base a gusto, texture, aroma e qualità degli ingredienti, nel rispetto del disciplinare di produzione della colomba artigianale che prevede l'utilizzo del lievito madre.

"Anche quest'anno il livello della competizione è stato altissimo, con colombe che si sono distinte per equilibrio di sapori e qualità delle materie prime - hanno commentato i giurati - la degustazione ha seguito un'analisi attenta di ogni aspetto del prodotto: la sofficità e l'alveolatura dell'impasto, l'aroma naturale del burro, la distribuzione dei canditi, la corretta glassatura e la persistenza del gusto al palato. La selezione non è stata semplice, ma di certo i vincitori rappresentano al meglio l'eccellenza artigianale italiana».

L'eccellenza che Massimiliano Dell'Aera, fondatore di Goloasi, ha messo al primo posto sin dalla prima edizione del contest: «Divina Colomba nasce per valorizzare la qualità e la tradizione della colomba artigianale italiana e premiare l'impegno di chi lavora ogni giorno per offrire un prodotto eccellente. Anche quest'anno il concorso ha messo in luce il talento di artigiani che lavorano con passione senza mai abdicare alla qualità".

Goloasi, ideatore e organizzatore del concorso, è una piattaforma specializzata nella promozione dell'arte bianca artigianale e nella valorizzazione dei grandi lievitati. Oltre a Divina Colomba, organizza anche Mastro Panettone, contest dedicato al panettone artigianale.



