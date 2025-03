Crollo Bari, sindaco 'demolizione e rimozione delle macerie'

"Dobbiamo concordare con la Procura ogni attività da svolgere nell'area sottoposta a sequestro. Da sindaco mi sono assunto la responsabilità di iniziare i lavori di demolizione per evitare altri crolli e per rimuovere le macerie, in modo da consentire alle palazzine che non hanno lesioni di poter continuare a ospitare i residenti". Lo ha detto il sindaco di Bari Vito Leccese, presente sul luogo del crollo della palazzina in via De Amicis, avvenuto una settimana fa. Il Comune ha firmato un'ordinanza per le demolizioni controllate della parte della palazzina che è rimasta in piedi. Ora sono in corso le ispezioni dei luoghi e le operazioni propedeutiche.

Inoltre le persone che abitavano nella palazzina adiacente, che è stata sgomberata per motivi di sicurezza, stanno accedendo per recuperare alcuni effetti personali. L'accesso avviene sotto il controllo dei Vigili del fuoco.

"Siamo in attesa di montare le centraline per il rilievo delle polveri - ha riferito il direttore generale del Comune di Bari, Davide Pellegrino - sono in arrivo i nostri droni per documentare tutte le attività. Cominceremo con un'ispezione e poi successivamente con le demolizioni. I tempi dipendono molto da come si mette il cantiere".



