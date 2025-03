Crollo Bari, 'probabile una imminente evoluzione del dissesto'

"Le attività urgenti di demolizione controllata, frantumazione e spandimento delle macerie si sono rese necessarie dopo i sopralluoghi dei tecnici comunali e dei Vigili del fuoco" e "appare probabile un'imminente evoluzione del dissesto con un collasso progressivo e non controllato delle porzioni non crollate, dunque è urgente evitare ogni ulteriore evoluzione del cedimento". Lo sottolinea il Comune di Bari in una nota, in relazione all'ordinanza per le demolizioni controllate della parte della palazzina che è rimasta in piedi.

In caso di necessità, spiega ancora il Comune, "si procederà con la bagnatura per evitare l'innalzamento della polvere nel corso della demolizione e della movimentazione a terra del materiale". "Oggi - si evidenzia nel comunicato - si concluderà la fase di allestimento del cantiere, con la preparazione di tutti i mezzi d'opera. La prima fase di lavori si concentrerà sulla demolizione controllata con sistemazione delle macerie di via Pinto 6".

Il mezzo d'opera principale utilizzato è un escavatore con un braccio di 25 metri, con pinza demolitrice per frantumare le porzioni da rimuovere con precisione. Un altro escavatore, invece, si occuperà della movimentazione a terra e della sistemazione delle macerie, anche per garantire gli spazi di manovra per i mezzi all'opera. Da questa mattina è in corso una videoispezione dell'area con un drone della polizia locale.



