Bomba esplode davanti a un bar a Trani, nessun ferito

Un ordigno artigianale è esploso la scorsa notte davanti alla porta secondaria del Bubbles bar a Trani, in piazza della Repubblica. Il locale era chiuso e non si registrano feriti. La deflagrazione ha danneggiato e annerito parte della facciata del locale.

Indagano i carabinieri intervenuti sul posto poco dopo le tre della scorsa notte, assieme ai colleghi della sezione rilievi del nucleo investigativo. I militari hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona e hanno ascoltato il titolare del bar che avrebbe riferito di non aver ricevuto minacce né richieste estorsive, e di aver subito per la prima volta un attentato del genere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA