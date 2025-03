Al Libro Possibile a Londra, Prada tra moda e successo

(di Paola Laforgia) Una storia "piena di paradossi e contraddizioni: una donna di sinistra che diventa una delle più ricche d'Italia, una donna iscritta al Partito comunista che cambia il mondo della moda e guida uno dei brand italiani più famosi nel mondo". É la storia raccontata da Tommaso Ebhardt, giornalista responsabile di Bloomberg per il sud Europa, nel suo libro 'Prada, una storia di Famiglia' (ed. Sprerling & Kupfer), che ieri sera a Londra ha aperto la prima giornata di incontri con gli autori organizzati in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura nella prima trasferta all'estero del festival del Libro Possibile. Trasferta cominciata in mattinata alla London Book Fair con incontri istituzionali della direttrice artistica del festival, Rosella Santoro, alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario con delega all'Editoria, Alberto Barachini, dell'ambasciatore Inigo Lambertini, e del direttore dell'Istituto italiano di cultura, Francesco Bongarrà, insieme con rappresentanti di Regione Puglia e dei comuni di Polignano a Mare e Vieste che ospitano l'edizione estiva del festival.

Da giornalista economico che si è accostato al mondo della moda con uno sguardo esterno, grazie ad una ricerca su archivi inediti e testimonianze, ha ripercorso la visione imprenditoriale di Miucca Prada e Patrizio Bertelli artefici di una rivoluzione tra stile, industria e innovazione. "E' una storia anche di una coppia, una famiglia - ha evidenziato - è veramente un racconto corale che parte dai inizi '900 e arriva ai giorni nostri, peraltro è molto attuale perché in un momento difficile per il mondo della moda come adesso, Prada e Miou Miou sono tra i pochissimi brand in completa controtendenza".

"Facendo ricerca per questo libro - ha aggiunto - ho cambiato il mio modo di vedere la moda, pesavo che fosse un mondo particolarmente frivolo, in realtà è un mondo intellettualmente molto interessante e poi è anche una industria che dà da mangiare a migliaia di persone. In Italia si produce l'80% dei beni di lusso del mondo, la moda e il lusso sono due comparti che possono rimanere in Italia. Prada, in un mondo che si va polarizzando attorno ai gruppi più grandi, si candida ad essere uno di quei gruppi che rimangono, un gruppo indipendente che ha qualcosa da dire".

La serata è proseguita con un dialogo con Olivia Lang, scrittrice e critica letteraria inglese, che ha presentato il suo libro 'Il giardino contro il tempo' (Il Saggiatore) che intreccia natura, letterature e rinascita personale. E poi, ancora, Diego De Silva, creatore dell'iconico avvocato d'insuccesso Vincenzo Malinconico, che torna in libreria con 'I titoli di coda di una vita insieme' (Einaudi), un racconto sulla fine di un amore tra sarcasmo e struggimento. Gli incontri del Libro Possibile proseguiranno all'istituto di Italiano di cultura anche oggi e domani.



