Sgomberata casa popolare occupata da nipote boss mafioso a Bari

Una casa popolare del rione Japigia di Bari, occupata abusivamente dalla nipote 25enne del boss mafioso Eugenio Palermiti, è stata sgomberata questa mattina su ordine della Prefettura di Bari. A carico della donna vi era un ordine di sfratto esecutivo. L'appartamento era inizialmente occupato da un ex appartenente al clan mafioso, poi diventato collaboratore di giustizia. Tre anni fa la donna, con ogni probabilità con l'aiuto del clan, si è impossessata non solo della casa ma anche degli arredi. All'operazione di sgombero hanno partecipato polizia, carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. La donna, Rosanne Palermiti, ha lasciato l'appartamento, dove ora è in corso lo smontaggio dei suoi mobili che saranno portati in un locale al piano terra messo a disposizione da un altro assegnatario di alloggio. La donna andrà a vivere dal padre che è regolare assegnatario di casa al piano superiore della palazzina.

