Rai Fiction, tre titoli in anteprima al Bif&st

Rai Fiction sarà presente con tre titoli in anteprima alla prossima edizione del Bif&st, diretto dal giornalista e critico cinematografico Oscar Iarussi, che si svolgerà a Bari dal 22 al 29 marzo.

Si comincia mercoledì 26 marzo con Fuochi d'Artificio: diretta da Susanna Nicchiarelli e ispirata all'omonimo romanzo di Andrea Bouchard (Salani), la serie - una produzione Matrioska e Fandango in collaborazione con Rai Fiction - racconta le vicende di Marta, Davide, Sara e Marco, i ragazzi che si nascondono dietro il nome di "Sandokan", il misterioso ribelle che mette in difficoltà i nazisti e i fascisti della valle. Una grande avventura partigiana e una storia d'amore e di amicizia, raccontata dal punto di vista della tredicenne Marta. Alle 17.00, al Teatro Petruzzelli, la prima serata verrà proiettata alla presenza di Nicchiarelli. Condurrà l'evento Anton Giulio Mancino.

Giovedì 27 marzo sarà la volta di Gerri, adattamento dai romanzi della saga di Giorgia Lepore, prodotto da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction: protagonista è Gregorio Esposito detto Gerri (Giulio Beranek), un detective di origine rom che da bambino è stato abbandonato dai genitori e allevato da un prete di strada insieme ad una sorta di suora laica in una casa-famiglia all'ombra del Vesuvio. La prima serata della serie verrà presentata alle 17.00 al Multicinema Galleria alla presenza del protagonista e del regista Giuseppe Bonito. Al termine della proiezione è previsto un Q&A. A condurre l'evento, Livio Costarella.

Venerdì 28 marzo, infine, Il commissario Ricciardi 3. Nella sezione Cinema e letteratura, alle 9.30 al Multicinema Galleria, verrà presentata la prima puntata della nuova stagione della produzione Rai Fiction-Clemart. Seguirà un incontro con Lino Guanciale e Maurizio de Giovanni, moderato da Chiara Tagliaferri.



