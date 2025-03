Droga e armi, condanne fino 20 anni per presunti affiliati Scu

Pene da un massimo di 20 anni di reclusione ad un minimo di un anno sono state inflitte dal gup del tribunale di Lecce, Alcide Maritati, nel processo originato dall'inchiesta 'The Wolf', condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce e dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni. Oltre 250 anni il totale delle condanne, in primo grado, nei confronti di 22 persone accusate a vario titolo dei delitti di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, tentato omicidio, detenzione e porto illegale di armi da fuoco e da guerra, violenza privata, lesioni personali, estorsione.

Gli imputati sono riconducibili, secondo l'accusa, al clan Lamendola- Cantanna, della Sacra corona unita, che avrebbe operato in provincia di Brindisi. Il presunto sodalizio criminale si sarebbe reso responsabile negli anni della gestione di droga e di almeno cinque tentativi di estorsione ai danni di imprenditori della zona.

Il gup Maritati ha condannato a 20 anni di reclusione Gianluca Lamendola, 35 anni, ritenuto capo e organizzatore del presunto clan mafioso. Fra i condannati c'è anche Pancrazio Carrino (13 anni e 4 mesi): il 42enne è imputato in un altro procedimento perché accusato di minacce di morte e violenza, aggravate dal metodo mafioso, nei confronti del pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia, Carmen Ruggiero, e della giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, Maria Francesca Mariano. Entrambe le magistrate sono finite sotto scorta. Per l'associazione Libera, che si è costituita parte civile, è stato riconosciuto un risarcimento di 100mila euro.



