Aperta biglietteria on line del 51° Festival della Valle d'Itria

È aperta la vendita online di abbonamenti e biglietti per tutti gli appuntamenti in programma nel 51° Festival della Valle d'Itria, su festivaldellavalleditria.it e su vivaticket.it In cartellone, opere, concerti e incontri, dal 18 luglio al 3 agosto a Martina Franca (Taranto) intorno al tema 2025 "Guerre e pace", per la direzione artistica della compositrice Silvia Colasanti. Organizzato dalla Fondazione Paolo Grassi, a far da scenario al Festival saranno il Palazzo Ducale, la Basilica di San Martino, il Chiostro di San Domenico, altri luoghi storici e di grande bellezza della città barocca, e le masserie del territorio pugliese, ricche di cultura e tradizioni secolari.

Tre le opere in programma: Tancredi di Gioachino Rossini con i due finali; la prima italiana di Owen Wingrave (1970) di Benjamin Britten; la rara esecuzione, a 100 anni dalla composizione, di L'enfant et les sortilèges di Maurice Ravel. Si affiancheranno concerti (come la Sinfonia n. 14 di Sostakóvic con Fabio Luisi, direttore musicale del Festival), incontri e dialoghi con autori, per animare ogni giorno con oltre venti appuntamenti l'edizione 2025.

Il Festival della Valle d'Itria è realizzato grazie al sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Martina Franca.



