Alunna dà spinta alla prof a Lecce, contusioni e stato d'ansia

Una docente in servizio in una scuola superiore di Lecce è finita in ospedale dopo essere stata spinta con veemenza da una sua alunna di 16 anni, un soggetto fragile e problematico con difficoltà di apprendimento. Lo spintone è stato dato all'interno dell'istituto e sarebbe seguito ad un richiamo della professoressa, poi degenerato. Nella caduta - riportano alcuni media locali - la docente ha riportato una vistosa contusione oltre ad un forte stato d'ansia. Subito soccorsa da altri colleghi, la donna ha riportato 18 giorni di prognosi. Nei confronti dell'alunna la preside della scuola ha avviato un procedimento disciplinare che sarà poi discusso e valutato dal Consiglio d'istituto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA