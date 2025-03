Al Piccinni di Bari la prima di 'Un sabato tra amici'

Tre coppie di amici, l'età matura, la voglia di passare delle ore assieme che diventano occasione di confronto su problemi mai affrontati a causa di un imprevisto.

Si intitola 'Un sabato, con gli amici' lo spettacolo che debutterà sul palco del Piccinni di Bari il 15 e il 16 marzo prossimi. La prima fa parte della stagione teatrale Altri Mondi del Comune ed è organizzata in collaborazione con Puglia Culture. Si tratta di un libero adattamento, a cura di Marco Grossi, dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri. Ambientato in un quartiere alto borghese di una grande città italiana, il romanzo e lo spettacolo raccontano di tre coppie di amici che si ritrovano per trascorrere una serata insieme. Il contesto iniziale richiama l'immaginario della commedia classica anglosassone, con personaggi che si presentano attraverso il filtro della leggerezza e dell'umorismo ma un imprevisto cambierà il corso della serata, facendo riaffiorare antichi e pericolosi fantasmi. Tra i protagonisti ci sono Alessandra Mortelliti, attrice e nipote di Camilleri, Pierluigi Corallo, Fabrizio Lombardo e Alberto Melone. La regia di Marco Grossi è accompagnata dalle scenografie di Filippo Sarcinelli, dalle luci di Claudio De Robertis, dai costumi di Monica De Giuseppe e dalle musiche di Oliviero Forni. L'assistenza alla regia è curata da Monica De Giuseppe, mentre l'organizzazione è a cura di Marianna de Pinto. Un sabato tra amici della compagnia Malalingua "è un omaggio al suo universo creativo e alla sua arte, reso sulla scena di un teatro per cui, qualcuno lo ricorderà, proprio Camilleri è stato regista stabile nei primi anni Sessanta", spiega Paola Romano, assessora alle Culture del Comune di Bari. Lo spettacolo, programmato nel circuito di Puglia Culture, sarà in replica il 17 marzo al teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti (Bari) e il 18 marzo al teatro Paisiello di Lecce, per le stagioni teatrali dei Comuni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA