Trovato vicino a carcere di Taranto drone con droga e cellulare

Un drone con alcune dosi di sostanze stupefacenti e un telefono cellulare è stato scoperto dalla polizia vicino al carcere di Taranto. Gli agenti penitenziari, dopo aver notato movimenti animali intorno alla struttura penitenziaria, hanno allertato la sala operativa della Questura. A poche centinaia di metri dal carcere, tra la folta vegetazione, i poliziotti della squadra mobile hanno così recuperato e sequestrato un drone di medie dimensioni al quale era stato legato con una lenza un piccolo pacchetto di plastica con all'interno quattro panetti di hashish per un peso complessivo di circa cento grammi, tre dosi preconfezionate di marijuana e un piccolo involucro con quattro grammi circa di cocaina. Scoperto anche un smartphone completo di auricolari e scheda sim.

Sono in corso le indagini per risalire agli organizzatori del trasporto e agli eventuali destinatari. Nei mesi scorsi erano stati registrati altri tentativi di introduzione nell'istituto di droga e cellulari attraverso l'utilizzo di droni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA