Torna Bif&st, 125 proiezioni e concorso su film del Mediterraneo

Circa 140 appuntamenti, 125 film in proiezione unica, fra anteprime mondiali, europee e italiane, 12 sezioni. Sono i numeri del Bif&st, il Bari international film&tv festival, in programma nel capoluogo pugliese dal 22 al 29 marzo. Il cartellone è stato presentato questa mattina nel teatro Petruzzelli. Presenti, fra gli altri, il direttore artistico Oscar Iarussi; la presidente di Apulia film commission, Anna Maria Tosto; il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; e il sindaco di Bari Vito Leccese.

Novità di questa edizione, la prima senza la direzione di Felice Laudadio che ha lasciato l'anno scorso, è il concorso internazionale Meridiana, dedicato ai film dei Paesi del Mediterraneo fra i quali Palestina, Algeria, Marocco, Egitto, Siria e Israele. A valutarli sarà una giuria presieduta dallo scrittore e regista Tahar Ben Jelloun. Altro concorso in programma è 'Per il cinema italiano', con lungometraggi, mediometraggi, film di finzione e documentari del nostro Paese.

Tante anche le anteprime internazionali per la sezione 'Rosso di sera', nella cornice del Petruzzelli, aperta da 'Le assaggiatrici' di Silvio Soldini. In programma ci sono altri tre film italiani, uno americano ('Opus' di Mark Anthony Green) e due francesi. In cartellone anche l'esecuzione, diretta da Pietro Mianiti, della colonna sonora di Ennio Morricone che accompagnerà la proiezione di 'Per un pugno di dollari' di Sergio Leone.

Tornano anche gli 'Incontri di cinema' mattutini al Petruzzelli. Mentre il premio Bif&st 'Arte del cinema' andrà a Nanni Moretti, presente domenica 23 marzo, e al quale è dedicata anche una retrospettiva, così come a Monica Guerritore, Francesca Comencini, Sergio Rubini, Alberto Barbera, Isabella Ferrari e Carlo Verdone che, con l'intervento di Claudia Gerini, il 29 marzo festeggerà i 30 anni di 'Viaggi di nozze'. Fra gli altri eventi in programma 'Pomeriggio al Petruzzelli', 'Frontiere', 'Focus A24', 'Doppio Testo', la sezione e la sezione 'Sarò breve' dedicata ai cortometraggi.



