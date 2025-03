Lite e spari in strada, 48enne affronta compagno ex moglie

Sarebbe stato un 48enne pregiudicato a sparare alcuni colpi di pistola al culmine di una lite questa mattina in strada ad Apricena, in provincia di Foggia, scaturita dall'incontro dell'uomo con l'attuale compagno della sua ex moglie. E' quanto accertato dai carabinieri che ora sono sulle tracce dell'uomo. Nessuno è rimasto ferito e quindi gli investigatori ipotizzano che l'uomo abbia sparato i colpi in aria a scopo intimidatorio. Secondo quanto ricostruito, il 48enne era in auto insieme al figlio avuto con l'attuale moglie quando ha incrociato, a bordo un altro veicolo, il compagno della sua ex. I due hanno iniziato a discutere e qualche minuto più tardi è arrivata una terza auto con a bordo i figli del 48enne e della sua ex moglie che avrebbero tentato di speronare l'auto del padre. A questo punto la lite è proseguita all'esterno delle vetture per qualche minuto fino a quando il 48enne avrebbe sparato dandosi alla fuga. I carabinieri hanno repertato sul posto quattro bossoli di pistola piccolo calibro e stanno ascoltando tutte le persone coinvolte. Al vaglio degli investigatori anche le immagini della videosorveglianza della zona.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA