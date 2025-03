Il Libro Possibile 2025 a Londra, al via prima tappa all'estero

Tutto pronto per Il Libro Possibile 2025 Londra, let's go! Dall'11 al 13 marzo la ventiquattresima edizione del festival diretto da Rosella Santoro, inaugura nella capitale britannica la prima tappa internazionale in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura a Londra e il supporto della Regione Puglia. Doppia location per tre giorni di eventi: la mattina alla London Book Fair e la sera all'Istituto Italiano di Cultura. Tra i nomi più attesi: Simonetta Agnello Hornby, Philip Ball, Jonathan Coe, Carlo Cottarelli, Diego De Silva, Tommaso Ebhardt, Barbara Gallavotti, Olivia Laing e Michele Masneri.

Si comincia ogni giorno alle ore 10 alla London Book Fair (Olympia Exhibition Centre), centro dell'editoria mondiale, dove il Padiglione Italia accoglierà #iLP25 Media Corner, un hub dinamico e aperto al pubblico per assistere a interviste con autori, editori e protagonisti del mondo culturale. Sarà un crocevia di idee e dibattiti, con collegamenti live dall'Italia, grazie agli storici media partner radio-televisivi del Libro Possibile, che saranno presenti con le loro postazioni all'interno dello spazio #ILP25 alla Fiera del Libro di Londra. Tra le novità dell'edizione londinese del festival, dopo 24 anni di successi a Polignano a Mare e a Vieste, il lancio del nuovo format Music & Books: il podcast che unisce musica e libri, una produzione originale del Libro Possibile pensata proprio per la prima tappa internazionale. Da sempre il festival propone un brano iconico come filo conduttore dell'edizione. L'ultimo in ordine di tempo nel 2024 è stato Where is the love? dei Black Eyed Peas. Ogni episodio del podcast prenderà il via da un brano musicale scelto dagli autori in cartellone. "Quando, quasi 25 anni fa, abbiamo immaginato Il Libro Possibile - spiega la direttrice artistica Rosella Santoro - volevamo creare un luogo in cui autori di ogni estrazione potessero incontrarsi, dialogare e cercare nuove prospettive.

Quel luogo lo abbiamo fatto nascere a Polignano a Mare, crescere a Vieste e oggi a Londra. Non è solo una nuova, strepitosa tappa internazionale, ma la conferma che Il Libro Possibile è un modello culturale vivo, capace di adattarsi e crescere ovunque ci sia desiderio di confronto e scoperta".

La sera all'Istituto Italiano di Cultura (Belgrave Square), dalle 18:00 alle 21:30, si svolgeranno gli incontri aperti al pubblico, con gli autori bestseller, che ripropongono lo spirito e il format delle serate estive di Polignano a mare e Vieste.

"Questa partnership consente all'Istituto Italiano di Cultura di Londra, avamposto della cultura italiana in Inghilterra, di farsi ponte tra Londra ed uno dei festival letterari più vibranti del nostro Paese. Un ponte che si apre in contemporanea con la fiera del libro più importante d'Europa dopo la Buchmesse di Francoforte, e che apre al festival Il Libro Possibile le porte di un panorama culturale estremamente innovativo quanto mai curioso e sfidante" dice Francesco Bongarrà, direttore Istituto di Cultura Italiana a Londra. "La cultura per noi è leva di crescita e sviluppo: in questi anni il Libro Possibile ha saputo coinvolgere un pubblico ampissimo, ha avvicinato i più giovani alla lettura, è stato un fattore di attrattività turistica e soprattutto ci ha dato la possibilità di riflettere, attraverso i libri e i suoi autori, sui grandi temi del presente. Londra è una nuova, importante tappa di questa storia bellissima che dalla Puglia si apre al mondo" afferma Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.



