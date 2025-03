Crollo Bari, 74enne lascia ospedale 'Sono una miracolata'

"Sono stata miracolata, mi ha guardato mio marito. Gridavo aiuto, pensavo di dover morire.

Volevo essere aiutata, quando mi hanno trovata non ce la facevo più. Adesso devo pregare". Così Rosalia De Giosa, la vedova 74enne salvata giovedì sera dai vigili del fuoco dopo essere rimasta per oltre 26 ore sotto le macerie del palazzo crollato in via De Amicis, nel quartiere Carrassi di Bari. Giovedì sera, dopo il suo salvataggio, era stata trasportata al Policlinico di Bari e oggi è stata dimessa dal reparto di Chirurgia d'urgenza.

Ad attenderla fuori dal reparto i due figli con un mazzo di fiori.



