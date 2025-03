Al Petruzzelli lo Slava's snow shows, per tornare a sognare

Uno spettacolo teatrale ispirato ai sogni. Un copione illuminato dalla magia. Un palco trasformato in poesia. È quanto riesce a donare al pubblico Slava's Snow Show che torna al Petruzzelli di Bari dopo sei anni, da mercoledì 12 a domenica 16 marzo, per incantare il pubblico con la magia che rende fiabesca la sala.

A ideare lo show è stato il russo Slava Polunin, considerato il miglior clown del mondo, che da sempre ripete di amare "un teatro che nasce dai sogni e dalle fiabe, ricco di speranze e sogni, di desideri e di nostalgie, di mancanze e disillusioni".

Assistere allo spettacolo significa per gli adulti recuperare l'innocente stupore dei più piccoli, per i bambini invece vuol dire toccare la meraviglia. Perché sugli spettatori nevicano emozioni: carta e palloni colorati sfiorano tra le burle dei clown, chi in platea vive un'esperienza unica. Cinque i pagliacci che tra gag e dispetti sono protagonisti della scena.

"Questo spettacolo è il mio amato figlio, e spero che non ci separeremo per molti anni a venire, perché questo spettacolo non ha ancora cessato di sorprendermi e di confondermi grazie agli innumerevoli misteri che nasconde. Può rendervi gioiosi e tristi, farvi ridere e farvi piangere", dichiara Slava Polunin.

"Ho voluto approfondire la tragicommedia - spiega - per studiare il limite in cui si può fondere il dramma con la risata, per studiare il limite in cui un personaggio mite e indeciso, perplesso e abbagliato, può attrarre un pubblico contemporaneo abituato a passi folli in un caleidoscopio infinito di eventi, colori, suoni". "Volevo immergermi completamente in questa cosa Gogoliana e Beckettiana. Volevo - conclude - che il mio personaggio fosse epico e lirico, tenero e appassionato, saggio e ingenuo".

Lo spettacolo è in programma mercoledì 12 marzo alle 20.30, giovedì 13 marzo alle 20.30, venerdì 14 marzo alle 16.30 e alle 20.30, sabato 15 marzo alle 16.30 e alle 20.30, domenica 16 marzo alle 16.30 ed alle ore 20.30. In collaborazione con Alveare Produzioni. I biglietti sono in vendita al botteghino del teatro Petruzzelli e sul circuito ticketone.



