Al Bif&st in anteprima il docu su Marcone, ucciso dalla mafia

Sarà presentato in anteprima nazionale nel corso della 16/a edizione del Bif&st-Bari international Film&Tv Festival (dal 22 al 29 marzo) 'Il sangue mai lavato", il documentario sulla storia di Francesco Marcone, il direttore dell'Ufficio del registro di Foggia ucciso dalla mafia il 31 marzo del 1995, a soli 57 anni, per aver denunciato un giro di corruzione. Realizzato in occasione del trentesimo anniversario dall'uccisione di Marcone che ricorre quest'anno, il documentario è diretto dal regista Luciano Toriello, che lo ha scritto a quattro mani con il giornalista Felice Sblendorio.

Dopo tre decenni non si è ancora giunti ad alcuna sentenza di condanna, non sono stati trovati né gli esecutori materiali né i mandanti dell'omicidio. "'Il sangue mai lavato' scava in questa pagina oscura e unica della storia italiana - spiega il regista -. A metà fra indagine serrata sulle vicende processuali e testimonianza intima, ho voluto raccontare l'uomo e il professionista, il papà e il servitore dello Stato. A trent'anni di distanza dalla sua morte, il tentativo è stato quello di unire i puntini di questa storia intricata che, ancora oggi, non conosce una parola definitiva di verità e giustizia".

Dopo l'anteprima al Bif&st il 24 marzo, il documentario sarà in programmazione in molte città italiane, fra cui Foggia, Roma, Milano e Torino.



