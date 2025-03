Lancio di oggetti in campo, sospesa gara tra Fasano e Brindisi

A causa delle intemperanze dei tifosi del Brindisi che hanno lanciato diversi oggetti e fumogeni in campo colpendo anche un giocatore avversario, è stata definitivamente sospesa a Fasano la gara di calcio valevole per il campionato di serie D (girone H) tra la formazione di casa e la squadra del capoluogo messapico. La partita è stata sospesa a circa 7 minuti dal termine dei 90 minuti regolamentari sul punteggio di 2 a 0 per il Fasano. I sostenitori brindisini hanno voluto protestare contro la loro squadra, ultima in classifica, accusando i giocatori di scarso rendimento.

Dopo il primo lancio di oggetti l'arbitro aveva sospeso momentaneamente la gara. Al rientro in campo dopo circa 30 minuti nuove intemperanze dei supporters e triplice fischio dell'arbitro per l'assenza delle condizioni di sicurezza per proseguire l'incontro.

Ora si attenderà la decisione definitiva del giudice sportivo che decreterà la vittoria del Fasano prevedendo, come è successo in altre situazioni, pesanti squalifiche e sanzioni per la società del Brindisi.



