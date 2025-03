Incendio devastò scuola nel Barese, denunciati cinque ragazzi

Cinque ragazzi, quattro dei quali 17enni e un 18enne, sono stati denunciati dai carabinieri perché ritenuti responsabili di un incendio che nella notte tra sabato 22 e domenica 23 febbraio scorsi aveva devastato parte dell'Istituto Superiore Montale - Alpi di Rutigliano, con danni per svariate migliaia di euro. Le fiamme, di chiara natura dolosa, avevano coinvolto l'ingresso principale, la stanza professori e l'ufficio di presidenza.

I responsabili, dopo aver rotto un vetro della finestra della biblioteca, erano entrati nella scuola e, dopo aver saccheggiato il bar, avevano ammassato carta ed altro materiale incendiando tutto usando alcool. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, hanno portato ad individuare per primo uno dei giovani che ha confessato portando alla identificazione anche dei suoi complici. I cinque, accusati di danneggiamento e danneggiamento seguito da incendio aggravato in concorso e di furto aggravato in concorso, sono tutti di Rutigliano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA