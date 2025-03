Disordini nel carcere minorile di Bari, tre agenti feriti. 'Situazione sotto controllo'

Momenti di tensione si sono vissuti nel carcere minorile Fornelli di Bari a causa di alcuni disordini che si sono verificati nel pomeriggio. All'esterno la zona è presidiata da pattuglie della polizia di Stato mentre all'interno dell'istituto di pena sono a lavoro gli agenti della polizia penitenziaria.

Sarebbero tre gli agenti feriti. Due di loro sono stati medicati in ospedale, mentre il terzo è stato curato nell'infermeria interna al penitenziario.

Adesso, a quanto si apprende, la situazione è sotto controllo.



L'aggressione sarebbe partita da una decina di detenuti che si sarebbe impossessata delle chiavi delle celle della sezione tre e avrebbe ferito gli agenti anche con un'arma da taglio.

"Quanto sta accadendo nel carcere minorile di Bari è grave ed è necessario un cambio di passo", afferma il presidente nazionale del Conaippe, Mimmo Mastrulli secondo cui per domare i disordini sono arrivati rinforzi da altre carceri pugliesi. "Ma è assurdo - aggiunge - quanto accade ormai ogni giorno. Il direttore del carcere e il comandante di reparto non sono più compatibili con la realtà del carcere minorile barese e il ministero della Giustizia deve darsi una mossa e intervenire".

"Oramai disordini e rivolte sono all'ordine del giorno nelle carceri minorili italiane: da Milano a Bari. Se fino a qualche tempo fa si poteva parlare di allarme ora invece siamo alla quotidianità", riferisce all'ANSA Aldo di Giacomo segretario del Spp, il sindacato della polizia penitenziaria. La situazione all'interno del penitenziario minorile barese è al momento sotto controllo.

Secondo quanto fa sapere Federico Pilagatti, segretario del Sappe, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria, a scatenare i disordini sarebbero stati “alcuni detenuti che hanno aggredito e picchiato con calci e pugni due agenti in servizio che sono riusciti comunque a lasciare la sezione, per farsi medicare in ospedale”. I detenuti avrebbero anche distrutto alcuni arredi “impossessandosi della sezione”, aggiunge il sindacalista evidenziando che “tutto il personale in servizio al Fornelli è stato richiamato perché la situazione continua ad essere molto delicata”.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA