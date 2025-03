Milan: Conceicao 'bravi tutti, ci hanno creduto fino alla fine'

"Ho visto uno dei migliori primi tempo del campionato". E' un Sergio Conceicao abbastanza sereno quello che si presenta in sala stampa dopo il successo in rimonta a Lecce del suo Milan. "Abbiamo avuto 4-5 occasioni e realizzato due reti che ci sono state annullate - le parole del tecnico portoghese -. Poco da fare. Abbiamo lavorato sulle debolezze del Lecce e abbiamo preso gol su un nostro errore.

Abbiamo giocato tra le linee con Pulisic e Musah, ed abbiamo creato problemi all'avversario senza fare gol. Nel secondo tempo abbiamo subito il raddoppio, i cambi hanno dato qualcosa di più.

Dico bravi ai ragazzi che ci hanno creduto fino alle fine".

Ed ancora: "Mi viene voglia di lavorare, dobbiamo essere più equilibrati a livello di dinamiche, altrimenti rischiamo su ogni ripartenza - ammette l'allenatore rossonero -. Abbiamo lavorato su piccole cose che non analizzavamo con il gruppo per il le partite ravvicinate. Normale che non sia felice per essere uscito dalla Champions, ma tutto questo fa parte dell'evoluzione della squadra".

E proprio i cambi operati sembra abbinano dato la scossa giusta alla squadra, con Leao in grande spolvero: "Abbiamo giocato con tre centrocampisti, con Musah prendevamo i loro centrocampisti, volevamo togliere sicurezze agli avversari, e siamo stai compatti come squadra. Leao è un grandissimo giocatore, deve iniziare sempre la partita, ma serve lavorare sulle partite e per una ragione o per un'altra non parte da titolare. Anche dalla panchina vuole dare il massimo, e mi piace più di quando fa un assist o segna una rete", conclude Conceicao.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA