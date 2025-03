In fiamme un appartamento a Barletta, vicini salvano 92enne

Un incendio è divampato la scorsa notte in un appartamento al secondo di una palazzina di viale Ippocrate, strada della periferia di Barletta. L'inquilina dell'abitazione, una donna di 92 anni, è stata messa in salvo dai vicini di casa e dal personale del 118 che l'ha presa in cura. L'anziana non è in gravi condizioni. E sono buone anche le condizioni dei cinque vicini che l'hanno soccorsa, tra cui un inquilino del terzo piano e uno dei suoi dirimpettai, rimasti lievemente intossicati dall'odore acre del fumo. Sono tutti ricoverati per accertamenti. A scatenare il rogo, con ogni probabilità, è stata una coperta elettrica. I vigili del fuoco, arrivati con un'autobotte e un'autoscala, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo stabile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell'Italgas.



