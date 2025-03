Fanno esplodere postamat nel Foggiano e fuggono a mani vuote

La scorsa notte tre persone con il volto coperto hanno piazzato una carica esplosiva nella fessura dello sportello bancomat dell'ufficio postale di Ordona, in provincia di Foggia, facendolo saltare in aria e danneggiando la filiale. Il colpo, però, non sarebbe riuscito perché - a quanto si apprende - i malviventi sarebbero fuggiti senza portare via il denaro. I tre hanno agito verso l'una.

Indagano i carabinieri anche con l'ausilio delle immagini della videosorveglianza.



