Bari è Comune plastic free, sindaco 'strada ancora lunga'

Un riconoscimento che è "una responsabilità ma anche un impegno" per la città di Bari premiata a Napoli come comune plastic free. Perché si è contraddistinto, assieme ad altre 121 realtà italiane, per "la lotta contro gli abbandoni illeciti, la promozione di comportamenti responsabili, le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l'impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani", spiega una nota. Il premio, che ha la forma di una tartaruga, arriva dopo la sottoscrizione nell'ottobre scorso, del protocollo d'intesa tra Comune di Bari e associazione Plastic Free Odv Onlus che hanno così voluto "rafforzare la collaborazione per realizzare eventi di pulizia ambientale, lezioni di educazione ambientale nelle scuole, passeggiate ecologiche e attività di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini", aggiunge la nota.

"Sono consapevole di dover fare molto di più affinché Bari possa dare per contributo importante nello sviluppo di politiche di sostenibilità ambientale: la strada per raggiungere la piena consapevolezza sui danni dell'inquinamento da plastiche è ancora lunga", ha commentando, ricevendo il premio, il sindaco di Bari Vito Leccese. Con lui, l'assessora comunale al Clima, Transizione ecologica e Ambiente, Elda Perlino. "Abbiamo intrapreso alcune iniziative di tipo strutturale, come sostituire la plastica delle bottigliette di acqua utilizzate dai consiglieri durante il Consiglio comunale con le borracce donate dall'Acquedotto pugliese per combattere non solo il rilascio nell'ambiente della plastica, ma anche una notevole riduzione del suo utilizzo - ha detto Perlino - Spero che le azioni che metteremo in campo in collaborazione con i referenti di Plastic Free saranno sempre più numerose, efficaci e condivise con tutti i cittadini che amano la nostra città e contribuiscono a migliorare la qualità dell'ambiente urbano".





