8 marzo: Coldiretti Puglia,'prevale l'acquisto delle mimose'

Il 48% dei pugliesi regalerà mimose nella giornata internazionale della donna. È quanto fa sapere Coldiretti Puglia spiegando che la produzione del fiore simbolo dell'8 marzo nella regione è stata "fortemente condizionata da temperature elevate e siccità che hanno determinato la fioritura precoce" avvenuta a dicembre e gennaio con due mesi di anticipo.

Per l'associazione agricola i ramoscelli hanno prezzi compresi tra i 5 e i 10 euro "mentre per i mazzi più grandi e decorati o per le piantine si arriva anche a più di 20 euro".

Coldiretti Puglia consiglia di "tagliare gli steli dei ramoscelli e immergerli per almeno due ore in acqua fresca acidulata con qualche goccia di limone" e suggerisce di "collocare i rametti in un luogo fresco e ombreggiato, mantenendo l'ambiente umido perché la mimosa tende a perdere molta acqua attraverso la traspirazione". Per Coldiretti Puglia è meglio acquistare le mimose "direttamente dai produttori evitando i venditori improvvisati".



