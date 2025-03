Zona franca, sul Gargano murales contro la violenza sulle donne

Realizzare sul Gargano la prima strada nazionale contro la violenza sulle donne con un cammino puntellato da otto murales per realizzare i quali è stata lanciata una open call dalla cooperativa sociale Il filo di Arianna, nell'ambito del progetto Zona franca, sostenuto da fondazione Con il Sud. Il bando è finalizzato a individuare otto artisti che saranno incaricati di realizzare i murales nei comuni dell'ambito territoriale di Vico del Gargano. L'opera diffusa di street art si snoderà tra Carpino, Cagnano Varano, Ischitella, Isole Tremiti, Rodi Garganico, Peschici, Vico del Gargano e Vieste.

Le opere dovranno rappresentare una riflessione collettiva sul tema della violenza sulle donne in un itinerario composto da otto murales. Gli artisti potranno utilizzare qualunque tecnica che consenta la sua conservazione per almeno due anni. "È un intervento unico nel suo genere: il Gargano ospiterà la prima strada nazionale contro la violenza sulle donne - dichiara Daniela Eronia, project manager del progetto Zona franca -.

Lanciamo l'open call in occasione della Giornata internazionale della donna e ci auguriamo che siano tanti gli artisti pronti a veicolare, attraverso la street art, messaggi che contribuiscano alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere con un linguaggio in grado di parlare anche ai giovani".

Zona franca ha già consentito di rafforzare i servizi di supporto alle donne mediante l'apertura di nuovi sportelli antiviolenza a Rodi e Ischitella e l'ampliamento degli orari di apertura degli sportelli di Vieste, Peschici e Cagnano Varano.





