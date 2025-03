Ottavia Piccolo è mamma del caposcorta di Falcone in 'Un figlio'

È dedicato a Carmela Montinaro, mamma di Antonio, il caposcorta di Giovanni Falcone morto nella strage di Capaci, il cortometraggio 'Un figlio' di Carmen Giardina e Marina Senesi, di cui è protagonista un'intensissima Ottavia Piccolo.

Il corto è stato presentato oggi in anteprima a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, dalle sue protagoniste, che hanno ricordato come sia stata proprio Carmela Montinaro - stanca di non sentire mai pronunciato il nome del figlio, che veniva solo ricordato come uno dei membri della scorta - a ispirare la nascita della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, in cui tradizionalmente - ogni 21 marzo - vengono letti i nomi di tutti coloro che hanno perso la vita a causa della mafia.



