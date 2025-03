Nuovo album di Beatrice Rana, i 'Bach Keyboard Concertos'

In principio fu Bach: proprio con un brano del compositore tedesco Beatrice Rana si è esibita per la prima volta al pianoforte in pubblico. Aveva nove anni, ma da allora il legame fortissimo con la sua musica è rimasto come dimostra il suo nuovo album in uscita in formato fisico e digitale il prossimo 21 marzo 'Bach Keyboard Concertos'.

Rana, che ormai è diventata una solista di fama internazionale nonché la fondatrice la direttrice artistica del festival Classiche forme a Lecce, ha eseguito i quattro concerti per tastiera( BWV 1052 in Re minore, BWV 1053 in Mi maggiore, BWV 1054 in Re maggiore e BWV 1056 in Fa minore) con la Amsterdam sinfonietta diretta dal primo violino Candida Thompson nel 2022.

L'intesa è stata tale che è poi nata l'idea del disco. "Per me, la qualità universale di questa musica apre la questione della scelta tra il clavicembalo dell'epoca di Bach e il pianoforte moderno - racconta Beatrice Rana - Spero sinceramente che a Bach sarebbero piaciuti i suoi concerti eseguiti al pianoforte. Certo, la prova è che la sua musica riesce a raggiungere il suo scopo su ogni tipo di strumento...".

"Naturalmente, è importante suonare ciò che egli intendeva, ma penso che interpretare questi concerti sul pianoforte moderno, diverso in molti modi dal clavicembalo, permetta maggiori possibilità. A volte, piuttosto che seguire le orme del clavicembalo, il pianoforte può imitare l'organo, che era lo strumento principale di Bach. Credo che questo sia un processo interpretativo altrettanto interessante, ed è proprio quello che cercavamo nel nostro progetto di registrazione con l'Amsterdam Sinfonietta".



