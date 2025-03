Crollo Bari, sindaco 'capiremo responsabilità, ora sollievo'

"Cercheremo di capire cosa è successo in termini di responsabilità, ma per ora tiriamo un sospiro di sollievo. Come amministrazione comunale continueremo alle 80 famiglie evacuate dai palazzi limitrofi". Così il sindaco di Bari Vito Leccese, parlando con i giornalisti in occasione di un punto stampa sulle condizioni di Rosalia De Giosa, la 74enne che ieri, dopo oltre 26 ore dal crollo di una palazzina in via De Amicis, è stata estratta viva dalle macerie.

Il sindaco ha elogiato "la dedizione, la competenza e la professionalità dei vigili del fuoco" definendoli "eroi". E ha detto che la donna "era vigile e loquace, mi ha confermato che ha avuto la possibilità di respirare proteggendosi con il braccio per evitare di ingoiare polvere". "Non ha l'esatta indicazione di quanto sia avvenuto - ha evidenziato - perché chiedeva di poter disporre dell'accesso alla sua abitazione per prendere vestiti dall'armadio. L'ho trovata in ottime condizioni, assistita ottimamente dai nostri medici e infermieri. Bene come è andata".



