Crollo a Bari, 74enne ricoverata in rianimazione ma cosciente

Ha trascorso la notte "in osservazione nel reparto di Rianimazione" del Policlinico di Bari, Rosalia De Giosa la donna di 74 anni estratta viva dopo 27 ore dalle macerie della palazzina di via De Amicis, crollata nel tardo pomeriggio di mercoledì a Bari. Secondo quanto si apprende da fonti mediche, la pensionata "è cosciente" mentre si attende l'esito di altri accertamenti a cui è stata sottoposta, per capire se abbia lesioni o fratture. La 74enne è stata ritrovata all'interno dell'appartamento, nella zona della scala e a salvarla sarebbe stata una sacca d'aria che si sarebbe creata grazie alla presenza di una porta blindata che ha mantenuto un pezzo di solaio.







