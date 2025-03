Comune e Città metropolitana di Bari insieme per la guida sicura

Un accordo per sensibilizzare i più giovani alla sicurezza stradale e ricordare che bere in modo eccessivo e poi mettersi in auto comporta seri rischi per la propria vita. È quanto faranno insieme per i prossimi 14 mesi, il Comune di Bari e Città Metropolitana di Bari con il progetto 'Proteggiamoci con la sicurezza stradale!' inserito in Mobilità sicura, l'iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la collaborazione di Anci e Upi. L'accordo, che conta su 100mila euro messi a disposizione dall'Associazione nazionale dei Comuni e di altri 25mila della Città Metropolitana, prevede "interventi diretti sia all'esecuzione di controlli stradali, sia all'organizzazione di eventi formativi", spiega una nota. Nello specifico il Comune di Bari organizzerà con gli agenti della polizia locale controlli nei luoghi frequentati dai più giovani e si occuperà di campagne di informazione ed educazione stradale; la Città Metropolitana invece farà formazione ai neopatentati, organizzerà due giornate formative sulle tematiche della guida sicura e sugli effetti negativi sulla stessa provenienti dall'uso e abuso di alcool e stupefacenti, rivolto ai titolari e istruttori di scuola guida e ai docenti delle scuole medie inferiori e superiori che trattano la sicurezza stradale e si doterà di tre etilometri di ultima generazione. Si tratta di strumentazione più "maneggevole, dotata di stampante e bluetooth, che renderà più rapide le operazioni di controllo alla Polizia locale di Bari. Saranno impiegati dove c'è maggiore concentrazione di discoteche e locali, soprattutto sulla litoranea da Capitolo a Molfetta, passando per Santo Spirito e Giovinazzo", dichiara la comandante della Polizia metropolitana Maria Centrone. Per l'assessora alla Vivibilità del Comune di Bari, Carla Palone, "il progetto rafforza la sinergia tra polizie stradali, che mettono in campo azioni finalizzate all'informazione e alla prevenzione, pilastri fondanti di un'attività realmente incisiva sulla sicurezza stradale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA